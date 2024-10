Ci siamo. Da oggi inizia ufficialmente il G7 Salute ad Ancona, tra incontri, eventi e modifiche alla routine quotidiana del capoluogo regionale. L’avvio da un punto di vista sia formale che simbolico, è avvenuto in mattinata lungo Viale Marconi, con le transenne che sono state apposte davanti alle telecamere di èTv canale 12, che ha seguito le operazioni in diretta.

Il G7 Salute, lo ricordiamo, ha come principale location la Mole Vanvitelliana, con l’arrivo delle delegazioni ministeriali, il Comune ricorda alcuni aspetti organizzativi che coinvolgono la città come Trasporto pubblico locale, sosta e viabilità.

Trasporto pubblico L’uso dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il centro è altamente consigliato, anche in ragione del fatto che alcune zone temporaneamente saranno irraggiungibili con l’automobile.

In queste ultime zone non transiteranno neanche i bus ma Conerobus ha previsto percorsi alternativi. I capolinea non subiranno in ogni caso alcuna variazione.

I mezzi di Conerobus che solitamente transitano in via Marconi nei giorni di chiusura della zona Archi seguiranno il percorso via De Gasperi, via Martiri della Resistenza, Galleria Risorgimento.

La linea 10 dalle 7,00 del 09/10 fino al giorno 11/10 sarà sospesa. Il terminal Biglietteria sarà raggiungibile utilizzando la linea 12.

La linea 11 dalle 7:00 del 09/10 fino al giorno 11/10 non raggiungerà il rione San Pietro (Duomo); da Via Villarey le corse riprenderanno Via G. Matteotti, Via Frediani, Corso Stamira e Via Podesti, da dove proseguiranno lungo il percorso ordinario. Potenziata la linea 46, parcheggio Tavernelle alternativo agli Archi per i pendolari Si sottolinea in particolare che i pendolari che normalmente lasciano l’auto al parcheggio degli Archi, visto che parte di quest’ultimo sarà riservata ai residenti di via Marconi e via Mamiani, potranno parcheggiare allo scambiatore delle Tavernelle e utilizzare la linea 46 per raggiungere il centro (capolinea piazza Cavour).

Proprio per agevolare questa esigenza dei pendolari nei giorni 9, 10,11, la linea 46 è stata potenziata con corse aggiuntive, con frequenza di 8 minuti.

Ricordiamo che il servizio è a tariffazione ordinaria per l’utenza, è necessario dunque di munirsi di apposito biglietto.

Sosta dei residenti agli Archi Per agevolare il più possibile la sosta dei residenti agli Archi durante i giorni del G7 Salute dal 9 all’11 ottobre, l’area di parcheggio davanti allo scambiatore (lato Via Marconi) sarà a disposizione dei residenti di via Marconi, via Mamiani e via Rupi di XXIX Settembre.

In quest’area quindi non sarà consentita la sosta dei non residenti a partire dalle 19 dell’8 ottobre fino alle 15 del giorno 11. Saranno anche vietate la sosta e la fermata in via Mamiani, nel tratto compreso tra Largo Borgo Pio e Via Marchetti su ambo i lati.

Viabilità dal 9 all’11 ottobre “Due le zone ad alta sicurezza che verranno chiuse al traffico veicolare: Via Marconi e via della Loggia/ Lungomare Vanvitelli.

Qui si potrà entrare solo a piedi con i pass nei blocchi presidiati dalle forze dell’ordine. A queste due aree si aggiungerà, solo per il pomeriggio di giovedì 10, un’area intorno al teatro delle Muse nell’ultimo tratto della spina dei corsi verso il porto. Le variazioni alla viabilità suddivise per vie e le ordinanze sono dettagliate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, al link https://www.comuneancona.it/le-modifiche-alla-viabilita/ Al di fuori di queste zone la circolazione è libera. La viabilità sarà condizionata oltre che dalla chiusura di via Marconi, anche da XXIX Settembre a senso unico in uscita da corso Stamira direzione Galleria San Martino.

La mappa delle modifiche è consultabile sul sito del Comune di Ancona a questo link: https://www.comuneancona.it/…/Planimetria_viabilita-1.pdf La viabilita’ per la giornata del 10 ottobre “E’ previsto un evento al Teatro delle Muse, riservato alle delegazioni ministeriali. L’area circostante sarà quindi sottoposta ai necessari provvedimenti di sicurezza.

Dalle 14.30 alle 24 saranno chiuse alla viabilità e ai pedoni (esclusi i residenti e i non residenti con il pass): la parte bassa di corso Garibaldi, corso Stamira e corso Mazzini fino a piazza della Repubblica e piazza Kennedy, via della Loggia e via XXIX Settembre. La viabilità sarà interrotta all’altezza di largo Martelli.

Cambio anche del senso di marcia: per le auto che escono dai parcheggi Cialdini e Traiano c’è l’obbligo di svolta in direzione piazza San Gallo da dove non si può scendere. Previsto l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Podesti; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Fanti; per chi proviene da via Matteotti obbligo di svolta a destra in direzione via Fanti e obbligo di svolta a destra, all’intersezione con via Pizzecolli, verso piazza San Francesco; (nel tratto compreso tra via Bernabei e piazza San Francesco) inversione del senso di marcia e obbligo di svolta, all’intersezione con piazza San Francesco, in direzione via Matas così come per i veicoli provenienti da piazza Stracca; viene autorizzato il transito a tutti i veicoli in direzione piazza Stracca e obbligo di proseguire in direzione via Pizzecolli”.