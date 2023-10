PORTO RECANATI – Un falso allarme, scattato ieri intorno alle 13,30, ha tenuto impegnata un’intera macchina dei soccorsi per tutto il pomeriggio e fino a sera. La chiamata ai vigili del fuoco segnala due persone in difficoltà in mare che hanno bisogno di aiuto. Si trovano lungo la costa di Porto Recanati, all’altezza del capannone ex Montecatini.

Le ricerche della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco, sia via mare che terra, scattano subito e vanno avanti per l’intero pomeriggio. Ma dei due nuotatori segnalati non ci sono tracce. Poi, intorno, alle 20 l’emergenza rientra. Le ricerche vengono sospese definitivamente: non sono stati trovati elementi oggettivi che possano far pensare a una reale scomparsa di due persone.

Poco dopo i due nuotatori si mettono in contatto con la sala operativa della Capitaneria di Ancona: “Siamo sani e salvi, stiamo bene”. Si tratta di due 70enni di San Severino.