COLLI DEL TRONTO – Un incendio di importanti dimensioni è in corso nello stabilimento della ditta Adriatica Bitumi a Colli del Tronto (Ascoli Piceno). Diverse squadre dei vigili del fuoco di Ascoli stanno intervenendo dalle 8:15 di questa mattina per domare le fiamme che hanno provocato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza lungo la vallata del Tronto. Attualmente la situazione è sotto controllo ma ci sarà da lavorare per ore per mettere in sicurezza e bonificare la zona. Evacuata precauzionalmente un abitazione nei pressi. Al momento non risultano persone coinvolte. Il traffico sulla Salaria è stato ridotto per favorire il lavoro ed il transito dei mezzi di soccorso.

Durante le fasi più critiche del violento incendio, sviluppatosi intorno alle 8.15, ci sono stati momenti di paura nelle persone che già stavano frequentando la zona commerciale della cittadina a pochi chilometri da Ascoli Piceno, dove insistono diversi negozi e attività artigiane.

Sul posto carabinieri, Polizia locale, 118, Arpam e Spsal. In corso le valutazioni per verificare la qualità dell’aria alla luce della grande quantità di fumo nero sprigionatasi dallo stabilimento andato a fuoco, di cui andranno individuate le cause che hanno innescato il violento rogo. Ingenti i danni riportati dal sito industriale dell’Adriatica Bitumi.