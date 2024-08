Il Format Caffè Teatro, firmato da Inteatro e Comune di Polverigi, colpisce ancora. Un mix di cabaret, musica, eccellenze enogastronomiche e cultura che ha saputo in poche settimane diventare un punto di riferimento dell’estate marchigiana.

Anche giovedì 8 agosto la Corte di Villa Nappi, che ospita la rassegna, ha fatto registrare il “tutto esaurito”. Una quarta serata che ha visto protagonisti, oltre ai punti fermi di Glelany Cavalcante in conduzione (affiancata dal nostro Maurizio Socci, ndr) e Paolo Principi alla Direzione Musicale e tecnica, gli ingredienti ormai classici fatti di storie, sapori, sorrisi e sound sotto le stelle.

Per la cultura, grandi applausi per Nicole Messina, giovane orgoglio di Polverigi, super studentessa insignita dell’onorificenza della Presidenza della Repubblica di “Alfiere del Lavoro”, e per Maria Teresa Chechile POETESSA E INFERMIERA, autrice di “Pensieri fugaci” (2020) e “LE FOGLIE NON CADONO MAI UGUALI” (2023), OPERA PREMIATA CON LA MEDAGLIA DI BRONZO A MONTECITORIO, SEDE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL COMUNE DI PESARO LE HA DEDICATO UN MURALES PER IL SUO IMPEGNO CULTURALE E SANITARIO.

Per la musica, straordianria performance di Rosa Sorice, che ha incantato con la sua voce capace di spaziare dal lirico al moderno affiancata sapientemente da Principi.

Poi il cabaret: per il CONCORSO artistico di CAFFE’ TEATRO, con GRAN FINALE IL 2 SETTEMBRE in Piazza a Polverigi, direttamente DALLA SCUOLA MAGNASARACHE, si è esibita la concorrente ANNA MARIA MAGRINI. A seguire, DIRETTAMENTE DA TORINO, dopo il GRANDE SUCCESSO A ITALIA’S GOT TALENT CON OLTRE 10 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, sul palco di Villa Nappi si è esibita la VINCITRICE DEL PREMIO “ALBERTO SORDI” E DEL PREMIO “VALTER CHIARI”,Cristiana Maffucci.

Gran finale affidato IL DUO COMICO PER ECCELLENZA DELL’ANCONETANITA’: Ettore e Stinga

Caffè Teatro torna il 22 agosto a Villa Nappi. Prenotazione consigliata su liveticket, disponibili a partire da Lunedì 12 Agosto, a questo link: https://www.liveticket.it/caffeteatro

La rassegna si concluderà il 2 Settembre in Piazza a Polverigi, a partire dalle 21:30.Saranno presenti le telecamere di èTV per uno speciale con interviste e immagini.