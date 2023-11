CASTELFIDARDO – Incidente mortale in via Bramante, a perdere la vita è un 51enne di Montemarciano. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, l’uomo è morto dopo il ricovero.

Tutto è accaduto intorno alle 18: secondo una prima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo della moto dopo l’impatto con un’auto per poi schiantarsi contro un palo.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Osimo. Inutili i diversi tentativi di rianimazione e il ricovero in condizioni critiche a Torrette.

L’esatta dinamica e responsabilità sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni all’origine dello schianto potrebbe esserci una mancata in precedenza in Via Bramante. Lì c’è uno stop ma non un semaforo, come invece i cittadini chiedono da tempo.



La vittima è Luca Fiordelmondo, molto conosciuto sul territorio, per via del suo impegno nello sport. Fiordelmondo faceva l’allenatore dei portieri al Montemarciano Calcio a 5, con cui nell’ultima stagione aveva conquistato la promozione in C1. Prima di diventare allenatore, aveva giocato in serie C con diverse squadre di provincia, tra cui Collemarino, Castelferretti, Ankon Nova Marmi e Jesi.