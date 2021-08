ANCONA – Nelle Marche sono 46 i positivi al coronavirus rilevati nell’ultima giornata con un’incidenza su 100mila abitanti di 77,79. I ricoveri, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, aumentano di quattro unità (55) e non si è registrato alcun decesso nell’ultima giornata (totale vittime resta 3.041). A livello provinciale il maggior numero di contagi giornalieri si è verificato a Pesaro Urbino (23), seguita da Ancona (17), Macerata (4), Fermo (1); un caso da fuori regione.

Eseguiti in totale 737 tamponi in 24ore – 331 nel percorso diagnostico, 100 test rapidi (10 positivi) e 406 nel percorso guariti con una percentuale di positività al 13,9%. Le persone con sintomi sono otto; 12 i casi di contatto stretti, 19 i contatti domestici, uno in setting lavorativo e due in ambiente di vita socialità.

Per quanto riguarda i ricoverati, resta invariata la situazione in terapia intensiva (6); un degente in più in Semintensiva (8) e tre in più nei reparti non intensivi (41). I positivi in isolamento domiciliare sono 2.808 (+18), il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 2.863 (+22) e i guariti ora sono 101.017 (+20). Intanto le quarantene per contatti con contagiati passano a 4.153 (+75).