TOLENTINO – Il nuovo Sindaco della Città di Tolentino, Mauro Sclavi ha ufficializzato la nuova Giunta comunale. Affiancheranno il Sindaco Sclavi nella nuova squadra di Governo cittadino Alessia Pupo che ha avuto anche l’incarico di Vicesindaco e (in ordine alfabetico) Diego Aloisi, Flavia Giombetti, Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni.

Alessia Pupo 49 anni, coniugata con Luca Mariotti, un figlio Iacopo. Laureata in Giurisprudenza svolge la professione di Avvocato presso lo Studio Legale di famiglia. Già consigliere comunale negli anni 2007/2012, è stata anche Assessore con delega allo sport e cultura negli anni 2017/2019. Da sempre è impegnata nella promozione della pratica sportiva. E’ stata tra le più votate nella lista di Tolentino Popolare.

Diego Aloisi, 29 anni, laureato in Economia Aziendale, si occupa di amministrazione, controllo e finanza in aziende di medie e grandi dimensioni. E’ stato Consigliere comunale negli anni 2021/2022.

Flavia Giombetti, 50 anni mamma di due figlie, Camilla e Rebecca. Laureata in Economia Aziendale e Master di secondo livello in Criminologia. Ha lavorato nel reparto chimico presso la Conceria del Chienti e ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato 30 Ottobre nato in seguito all’emergenza sisma.

Fabiano Gobbi, 57 anni, sposato con barbara ha due figli Federico e Francesco. Artigiano imprenditore, titolare della Gobbi srl, da sempre impegnato nel sociale. Già Presidente del circolo culturale “Luigi Sturzo”, è stato Vicepresidente del Consiglio di Quartiere “Vittorio Veneto e Trento Trieste”. Passione totale per il mondo del lavoro soprattutto nella sua cultura.

Elena Lucaroni, 50 anni, nasce a Perugia da padre capostazione e madre insegnante, cresce in famiglia con una sorella maggiore funzionario aziendale e una sorella minore funzionario presso il Tribunale, nel 2004 si specializza in Chirurgia Generale a Perugia dove conosce il collega tolentinate Stefano Servili con il quale si sposa nel 2007 e con lui si trasferisce a Tolentino. Dopo 12 anni di attività come chirurgo generale presso l’U.O. di Chirurgia Generale di Camerino, è dal 2020 dirigente medico di chirurgia senologica presso l’U.O.S.D. di Breast Unit dell’ospedale di Macerata. Da ottobre dello scorso anno svolge inoltre il ruolo di rappresentante dei genitori nel consiglio di istituto del comprensivo Lucatelli frequentato dalla figlia.

Nel corso della conferenza stampa il Sindaco Mauro Sclavi ha anticipato che la seduta del Consiglio comunale verrà convocata per giovedì 14 luglio, alle ore 21.15, in piazza della Libertà e in caso di maltempo al Politeama. In quella occasione verrà ufficializzata la proposta di candidatura a Presidente del Consiglio comunale di Alessandro Massi Gentiloni Silverj e verranno rese note le deleghe assegnate agli Assessori ma anche ai Consiglieri che saranno chiamati a collaborare con la Giunta comunale.

Dopo la presentazione ufficiale a cui hanno partecipato anche molti Consiglieri comunali, prima riunione di Giunta nel corso della quale è stata approvata una delibera che consente la messa in sicurezza di alcuni spazi dell’edificio, sito nel centro storico, che ospitava l’Istituto Superiore “Filelfo” per accogliere dieci classi per il prossimo anno scolastico.