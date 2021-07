Nell’ultima giornata 19 casi di positività al coronavirus nelle Marche tra le nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, dopo che a San Benedetto del Tronto era emerso un cluster con almeno 60 contagiati per una festa in uno stabilimento balneare il 24 giugno scorso. Sono invece tre i positivi ad Ancona, uno rispettivamente in quelle di Macerata, Pesaro Urbino e Fermo, un caso da fuori regionale.

Il rapporto positivi/testati per i tamponi molecolari è del 3.2% (19 su 588), mentre è dell’1,3% per gli antigenici: 4 su 307

I sintomatici sono quattro. Tra i casi, contatti in setting domestico (7), contatti stretti di casi positivi (8).