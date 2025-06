TOLENTINO – Gli agenti della Polizia locale di Tolentino hanno acquisito i filmati di due telecamere di sorveglianza delle attività commerciali che si trovano vicine a via Concordia, il luogo dove è morta Gessica Vulpe, 14 anni, investita sabato scorso sulle strisce pedonali a Tolentino da un furgone. Restano sequestrati il mezzo e i cellulari in dotazione al 40enne che era alla guida del furgone che ha investito Gessica e il suo amico, un 16enne residente a San Severino Marche, il quale non è in gravi condizioni. Tutto il materiale è stato trasmesso alla Procura.

I funerali con rito ortodosso, fa sapere il Comune di Tolentino, si svolgeranno domani mattina alle 9 alla casa funeraria Rossetti. L’amministrazione ha disposto il lutto cittadino. Prima del rito verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della ragazza. Intanto, davanti alla palestra Lucatelli i tifosi di calcio della gradinata Pallorito hanno esposto uno striscione in memoria della giovane: “Tolentino piange il suo piccolo angelo”.