Nelle Marche per le elezioni europee alle 23 l’affluenza alle urne, secondo i dati del Viminale, è stata del 15,69%. Nel 2009, l’ultima volta che si è votato su due giorni, alle 22 l’affluenza per le Europee era stata del 19,3%. I risultati lunedì, durante la tradizionale maratona no stop di èTV canale 12 dalle 6:45 fino ai nomi di tutti i sindaci.

Sotto la media regionale per affluenza il capoluogo Ancona (14,62% contro il 21,1% del 2009) Fermo (12,32%) e Macerata (15,05%) mentre valori più altri si registrano ad Ascoli Piceno (17.89%) e Pesaro Urbino (18,11%) da cui è arrivato il conteggio dei voti espressi oggi solo pochi minuti prima della mezzanotte.

Più alta l’affluenza per le Comunali nelle Marche che, sempre alle 23, ha raggiunto il 19,91%. A livello provinciale la percentuale di affluenza più bassa si è registrata ad Ancona (18,88%) seguita da Pesaro Urbino (19,43%; sono al voto tre città importanti come Pesaro, Urbino e Fano), Macerata (19,55%), Fermo (20,32%) e Ascoli Piceno, in cui si elegge il sindaco della città capoluogo, che ha fatto segnare l’affluenza più alta nella regione (22,47%).