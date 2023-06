CAMERANO – Altro incidente grave, oggi, sulle strade marchigiane. È accaduto nel territorio di Camerano, attorno alle 16, all’altezza della via Direttissima del Conero quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un tremendo scontro tra una moto e un camioncino.

Le condizioni del centauro, di circa 40 anni, sarebbero gravissime ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza, dove vi è arrivato incosciente.

Traffico bloccato per almeno un’ora, sul posto anche la Polizia stradale per i primi rilievi e i sanitari del 118.

In aggiornamento