ANCONA – Nuovo episodio di violenza in piazza Salvo d’Acquisto ad Ancona, dove intorno alle 20 è scoppiata una lite che ha coinvolto diverse persone.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e le Volanti della Polizia per sedare il parapiglia. Purtroppo, negli scontri è rimasta coinvolta anche una bambina di soli 6 anni, soccorsa dalla Croce Gialla e trasportata al Salesi in condizioni di media gravità. I militari dell’Arma hanno già individuato tre persone sospette.

L’episodio segue di pochi giorni un’altra rissa avvenuta il 29 aprile, causata da soggetti in stato di ebbrezza. Per i precedenti fatti, il Questore ha già emesso tre Daspo urbani nel tentativo di arginare il degrado e la violenza nella zona.