Al via oggi a Falconata la tre giorni di screening gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, un'iniziativa promossa dal Gruppo Amici per lo Sport, in memoria dello sfortunato pallavolista Gianfranco Badiali, morto in seguito a un melanoma.



Oggi (giovedì 9) e domani (venerdì 10) screening dermatoligici, sabato 11 invece controlli senologici.