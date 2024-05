Città al voto sul canale 12 di ètv marche in onda alle 22 il confronto tra i candidati sindaco del comune di Montemarciano Maurizio Grilli per Progetto Montemarciano e Monica Magnini per Montemarciano democrazia e solidarietà. I danni causati dall'erosione costiera uno dei temi trattati. 17milioni i fondi stanziati per i comuni di Montemarciano e Falconara per mettere in sicurezza la spiaggia. Il progetto consiste nella messa a dimora di scogliere nel territorio di Falconara e una grande opera di ripascimento a Marina di Montemarciano. I lavori iniziati a febbraio si protrarrano fino a fine giugno, ma quale sarà il futuro del lungomare? ecco cosa ci hanno risposto.