Prosegue il calo dell’incidenza del contagio da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: secondo l’ultima rilevazione del Servizio epidemiologico della Regione è a quota 916 (ieri 936) su 100mila abitanti.

I nuovi casi sono 1885, il 39,4% dei 4785 test analizzati. Di questi, 553 si registrano nell’Anconetano, 348 nel Pesarese, 344 nel Maceratese, 330 nell’Ascolano, 236 nel Fermano, 74 da fuori regione.

La fascia più contagiata, quella dei 45-59enni, seguita dai 25-44enni.

In base ai dati epidemiologici delle ultime 24 ore, i vaccinati con 2/3 dosi si contagiano leggermente di più dei vaccinati, ma finiscono molto meno in ospedale, soprattutto in terapia intensiva. In particolare, il tasso di contagio su 1 milione di persone per i vaccinati è di 1266,97 contro 1194,72 dei non vaccinati. Diverso invece il rapporto sulle ospedalizzazioni gravi: chi si è sottoposto a vaccino finisce in terapia intensiva 6 volte di meno (tasso di 6,5 per i vaccinati contro 38,7 dei non vaccinati su 1 milione di marchigiani).

Va detto, però, che nella maggior parte delle rilevazioni i non vaccinati si contagiano leggermente di più di chi è coperto dal siero, ma nel tempo questa forbice si è ridotta. Il distacco invece resta rilevante per i ricoveri, obiettivo su cui si misurano le restrizioni.