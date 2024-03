CAGLI – Seconda vittoria di fila per Jonas Vingegaard alla Tirreno-Adriatico. Il ciclista danese, re degli scalatori e due volte vincitore del Tour de France, ha conquistato anche la sesta e penultima tappa della Corsa dei due mari, la Sassoferrato-Cagli Monte Petrano. Sul traguardo ha preceduto Ayuso di 27”, terzo Hindley.

Quella odierna è la tappa più dura di tutto il percorso, snocciolata in 180 km, ma il ciclista della Visma-Lease a Bike ha avuto la meglio sui muri marchigiani e ha trionfato con l’arrivo in salita. Per lui è la 33esima vittoria in carriera.

Vingegaard ha dunque bissato il successo di ieri nella quinta tappa (dove ha conquistato la maglia azzurra ed è diventato il leader della corsa), la Torricella Sicura-Valle Castellana (144 km), e ora ha la Tirreno-Adriatico in pugno.

Manca infatti lo step conclusivo della kermesse, domani, domenica 10 marzo, con la volata che vede l’arrivo a San Benedetto del Tronto. Vingegaard ha un vantaggio di 1’24” su Ayuso e, per questo, è molto probabile che sarà lui ad essere incoronato vincitore e a stringere in mano, alla fine, il tridente di Nettuno.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jonas Vingegaard ha dichiarato: “”La squadra ha tirato per tutto il giorno, quindi sentivo di dover provare a vincere anche oggi. Due vittorie di tappa rendono la nostra settimana fantastica. La Bora-Hansgrohe ha preso la salita ad un ritmo molto elevato. Jai Hindley ha dato il massimo e poi ho deciso di attaccare in prima persona. Sono più in forma di un anno fa e del 2022, nello stesso periodo. Sono soddisfatto di come è andata. Manca ancora una tappa prima di poter festeggiare”.