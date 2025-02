I numeri e le prospettive: le Marche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

ÈTv Marche è in diretta con finestre informative in questi giorni per raccontarvi gli eventi dell'estate e i programmi di promozione del territorio.

Appuntamento domani e martedì alle 12 sul canale 12., in differita dalle 17.30 alle 18 su Etv Plus (canale 17 delle Marche) e in streaming su Fb.