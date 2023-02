La perturbazione tanto annunciata è arrivata, nella notte, sulle Marche, in particolare sul Fermano, dove sono caduti diversi centimetri di neve. Ad Amandola, a causa delle pessime condizioni atmosferiche dovute alla neve ed alla pericolosa presenza di ghiaccio sulle strade, il sindaco Adolfo Marinangeli, “per motivi di sicurezza” e di concerto con la dirigente scolastica, ha emesso ordinanza di chiusura, per la giornata di oggi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Anche il primo cittadino di Offida (Ascoli Piceno) Luigi Massa, sentita la ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico, non potendo garantire la sicurezza negli spostamenti dei mezzi ha emesso una stessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ma “nido d’infanzia e primavera saranno aperti”.

Sulla stessa scia, sono tanti i comuni dell’entroterra che hanno confermato la decisione di chiudere le scuole. In particolare, sono arrivate in diretta a Buongiorno èTv (condotto da Maurizio Socci, ndr) conferme di scuole chiuse a Tolentino, Fermo, Carassai, Camerino, Sant’Elpidio a Mare, Belforte del Chienti, Acquaviva Picena, Castrignano, Ripatransone, Monte fiore dell’asolo, porto Sant’Elpidio, Montegranaro e Montegiorgio.

È tornata la neve anche nel Maceratese. La nevicata ha interessato anche i fondovalli dove si registra qualche centimetro di accumulo, mentre nelle zone più collinari sono presenti quasi venti centimetri di neve. Non si riscontrano al momento particolari disagi alla viabilità, anche se si raccomanda la massima prudenza per il ghiaccio che può formarsi sulle strade. Meteo in miglioramento a partire dal pomeriggio. Intanto la notte appena trascorsa ha fatto registrare temperature molto fredde: le stazioni di rilevamento del Centro funzionale Multirischi hanno rilevato -10 gradi sul Monte Bove e sul Monte Prata, -6 a Pintura di Bolognola, -5 a Montemonaco, -3 a Camerino e Fabriano. Tre gradi, invece, ad Ancona.

Nevicate segnalate anche nell’Urbinate. Nell’Ascolano situazione leggermente migliore, con nevischio segnalato nelle zone terremotate. Lungo le strade interne si è accumulato un piccolo strato di neve di circa 2 cm. Nell’anconetano grande freddo e qualche fiocco.

Ora la concentrazione si sposta sul rischio ghiaccio. Nei prossimi giorni, specie tra venerdì e sabato, la colonnina di mercurio potrebbe scendere sotto lo zero, anche di parecchio, con minime medie anche a -3 gradi nel Fermano e nel Maceratese (fonte ilMeteo.it).