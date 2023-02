FERMO – Patenti e banconote false, preziosi rubati e rivenduti ai ‘Compro Oro’ per incassare denaro contante. Blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo che, negli scorsi giorni, hanno denunciato tre persone nell’ambito delle attività di controllo del territorio al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

A Montegiorgio, i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo di 48 anni per uso di atto falso: durante un accertamento stradale, mentre era alla guida della propria autovettura l’uomo ha esibito ai carabinieri una patente polacca, risultata contraffatta e dunque sequestrata.

A Montegranaro gli operatori dell’Arma hanno invece denunciato un 30enne del posto, già gravato da precedenti simili, per spendita di monete falsificate. L’uomo veniva identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico (per l’acquisto di una pizza ed una bevanda) con una banconota da 50 euro, poi sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici inerenti alla classe di contraffazione.

Sempre a Montegiorgio, infine, è stato deferito per ricettazione continuata un 20enne di origini albanesi, il quale – in più circostanze – aveva venduto a dei negozi di Compro Oro della provincia, alcuni monili risultati risultati provento di due furti in abitazione messi a segno tra Servigliano e Montegiorgio.