FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine di una meticolosa attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona due cittadine bulgare, rispettivamente di 42 e 43 anni circa, nonché un uomo loro connazionale di 38 anni circa, tutti senza fissa dimora in Italia, per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, entrambi reati commessi in concorso tra loro.

Le due donne, la mattina del giorno 19 dicembre 2023, all’interno di un supermercato di Ancona, hanno perpetrato un furto di un portafoglio ai danni di un anziano del luogo, di 79 anni circa, che era intento ad effettuare la spesa. Nel portafoglio erano custoditi, oltre ad effetti personali, anche la propria carta bancomat e quella della di lui moglie. A questo punto il cittadino bulgaro, complice delle due donne, ha tentato di effettuare alcune operazioni presso un’attività commerciale di Falconara Marittima, utilizzando una delle due carte. Nel frangente di tutte queste attività criminose i Carabinieri della Tenenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato nella zona industriale di Falconara Marittima l’autovettura condotta dall’uomo e con a bordo le due donne.

Il volto della cittadina bulgara di 43 anni circa non era sfuggito all’occhio attento dei Carabinieri; la stessa era stata vista in altre circostanze quando sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza acquisite in occasione di eventi delittuosi. Sottoposti tutti e tre ad immediata perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un cospicuo quantitativo di denaro in contanti, ammontante complessivamente a quattro mila circa, costituito da banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro penale, considerato che non erano in grado di giustificarne la provenienza.

Quindi i militari hanno raggiunto a casa la persona offesa accompagnandola in banca ed aiutandola a reperire tutti i dati delle due carte bancomat che, nel frattempo, erano state utilizzate dai malavitosi per eseguire complessivamente tre prelievi per un importo totale di due mila 880 euro, denaro questo come detto recuperato e poi restituito agli aventi diritto.

Il controllo ha permesso di portare a conclusione ulteriori indagini riguardanti sempre episodi delittuosi di furti aggravati ed indebiti utilizzi di carte di credito in danno di persone anziane. Questi altri tre furti si sono verificati all’interno dello stesso supermercato di Falconara Marittima nei giorni 31 luglio 2023 e 01 settembre 2023; per due dei tre furti erano avvenuti anche dei successivi indebiti prelievi presso un atm delle Poste Italiane e di un istituto di credito, per un totale complessivo di due mila 300 euro. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e degli atm, i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima erano riusciti ad identificare la medesima donna bulgara di 43 anni circa, oggetto del controllo del giorno 19 dicembre 2023.

La donna era diventata un vero incubo per le persone anziane che effettuavano la spesa nei supermercati di Ancona e Falconara Marittima. La stessa, con un modus operandi tipico delle borseggiatrici seriali, approfittando della fragilità delle persone anziane, operava consapevole del fatto di non essere scoperta, atteso che era senza fissa dimora in Italia.

Il fenomeno dei furti in danno di anziani e delle truffe è molto attenzionato dall’Arma dei Carabinieri, come testimoniano le operazioni di polizia giudiziaria eseguite dai militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima. Continueranno gli incontri nelle parrocchie del circondario per sensibilizzare sull’argomento le persone fragili ed arginare il fenomeno. I consigli dei Carabinieri sono quelli di non far entrare in casa persone sconosciute, che nessuno qualificandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro, di evitare di custodire il codice pin unitamente alle carte di credito, di contattare immediatamente il 112 in caso di necessità.