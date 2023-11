MONTEMARCIANO – Spaventoso schianto nel primo pomeriggio di oggi, nella strada che dal cimitero degli Alberici in località Montemarciano conduce verso Monte San Vito. Un collisione frontale, quella tra le due vetture, in un tratto di rettilineo per cause ancora da ricostruire, che ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco chiamati per estrarre da uno dei due veicoli una persona intrappolata tra le lamiere.

L’altra macchina ha avuto la peggio, avendo preso fuoco con le fiamme a divorare l’intero mezzo, e la persona al volante aiutata a scendere prima che l’incendio divampasse completamente. Sul posto, oltre ai pompieri, una volante dei Carabinieri e la Polizia Locale, ed il 118 che ha provveduto a trasportare all’ospedale le vittime dell’incidente per le cure del caso.