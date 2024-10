FANO – Smantellato un laboratorio per la preparazione di droga nel Fanese: l’operazione condotta dai carabinieri di Pesaro e Urbino della compagnia di Fano è stata portata a termine nella serata di ieri: arrestate per detenzione ai fini di spaccio di droga cinque persone di nazionalità albanese e sequestrato un chilo di cocaina.

Le persone arrestate sono marito, moglie, due figli e un ospite presente occasionalmente all’interno dell’abitazione adibita a laboratorio.



Già da diversi giorni, i militari sospettavano che un giovane albanese fosse dedito a un intenso traffico di stupefacenti nel Fanese e nelle aree limitrofe, servendosi di altri giovani connazionali e di familiari per lo spaccio di cocaina.<<<

A seguito di varie osservazioni svolte nei suoi confronti, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri lo hanno fermato a bordo di un’utilitaria sottoponendolo a un controllo: il giovane, apparso nervoso, ha cercato di sviare i carabinieri dalla sua abitazione ma i militari l’hanno poi perquisita anche con l’ausilio dell’unità cinofila: quando sono entrati nell’abitazione si sono trovati davanti ad un laboratorio per preparare e confezionare le dosi.

Durante la perquisizione, i presenti hanno cercato di disfarsi degli oggetti incriminati, che sono stati rinvenuti dai militari. Oltre al materiale per preparare e confezionare le dosi, recuperati dal giardino sottostante 20 involucri contenenti 50 grammi di cocaina ciascuno, per un totale di 1 kg di draga. I Carabinieri hanno così arrestato in flagranza in cinque presenti e, su disposizione del pubblico ministero, li hanno trasferiti nella casa circondariale di Pesaro. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione della sostanza sequestrata ed accertare eventuali ulteriori coinvolgimenti nell’attività illecita.