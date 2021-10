Macerata, investe un 88enne sotto la pioggia e non si ferma a soccorrerlo: denunciata.

Il grave episodio in via dei Velini, attorno alle 10.30, quando la città era sotto una fitta pioggia. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali di via Dei Velini, poco prima dell’incrocio con via due Fonti, quando è stato travolto da un’auto che saliva in direzione di corso Cavour.

Il mezzo era guidato da una donna di circa trent’anni di Macerata, rintracciata e denunciata dalla polizia locale per non essersi fermata e aver proseguito la marcia mentre l’uomo era riverso a terra.

Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi e i medici del 118, prestando le prime cure all’anziano, subito trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette, dov’è ricoverato in prognosi riservata.