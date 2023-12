POLVERIGI – Gravissimo investimento oggi intorno alle 18 a Polverigi in via San Giovanni.



Un uomo di 75 anni è stato centrato da un’auto mentre stava attraversando la strada.



Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dei sanitari che, viste le gravi condizioni in cui versava l’anziano, hanno immediatamente allertato l’eliambulanza.



L’anziano, intubato sul posto, è stato trasportato da Icaro all’Ospedale Regionale di Torrette in codice rosso avanzato, le sua condizioni sono gravissime.



Sull’esatta dinamica del sinistro indagano i carabinieri.