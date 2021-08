ANCONA – Sono 151 i nuovi positivi nelle Marche. C’è un nuovo ricovero in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Il contagio

Sono 151 i nuovi positivi nelle Marche su 2128 tamponi molecolari. Il tasso è del 7,1% (ieri, sabato 7 agosto, era 8,4%), l’incidenza per ogni 100 mila abitanti è aumentato a 79,05 (da 77.39 di ieri). Macerata è la provincia con il più alto numero di nuovi contagi (49), seguono Pesaro (26), Ancona e Fermo (24), Ascoli (20) 8 casi da fuori regione. 35 sono invece i positivi nel percorso screening antigenico su 1149 test (tasso positività al 3%). Nel dettaglio 51 sono i contatti stretti di positivi, 28 sintomatici, 41 contatti domestici. Per altri 23 casi si stanno conducendo gli approfondimenti epidemiologici.

I ricoveri

Ci sono due ricoveri in più negli ospedali marchigiani (51). Un nuovo ricovero in terapia intensiva, il totale sale a 6; uno in meno in semi intensiva (7); uno in più nei reparti non critici (38). Due i pazienti in attesa dei Pronto Soccorso. Il totale di dimessi/guariti tocca quota 100.993 (+56).

I decessi

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza è di 3041.