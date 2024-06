MACERATA – Si presenta all’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata per pratiche amministrative sul proprio soggiorno in Italia ma risultava destinatario di un ordine di carcerazione in esecuzione della sentenza di condanna definitiva per reati di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e furto.

Gli stessi agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno per questo arrestato un 29enne di origini somale perché su di lui pendeva un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso ad aprile scorso dalla Procura generale, con conseguente ripristino dell’ordine di carcerazione. Dopo le procedure di identificazione, il 29enne è stato associato alla casa di reclusione di Fermo dove dovrà espiare la pena di anni due di reclusione.