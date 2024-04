Una mareggiata come quella dei giorni scorsi così dalle parti della Capannina a Portonovo non la ricorda nessuno, la spiaggia è stata letteralmente mangiata, decine di metri di litorale portati via in pochi minuti, creando problemi anche a livello di sicurezza.

E così nonostante il tempo bello dei prossimi giorni La Capannina ha rinviato la riapertura in attesa di trovare la soluzione migliore ma anche chi ha riaperto nel week-end come i titolari del ristorante Da Giacchetti esprimono perplessità a livello della sicurezza.