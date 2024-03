CORRIDONIA – Momenti di terrore, stamattina, a San Claudio di Corridonia. Erano circa le 7.30 quando un 46enne di origine nigeriane è stato colto da malore mentre stava salendo sull’autobus. Purtroppo per lui, nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi e il disperato tentativo di trasferimento all’ospedale di Macerata, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati i carabinieri e gli equipaggi del 118. Durante le operazioni il traffico è rimasto paralizzato per alcuni minuti. E così, in quei momenti concitati, anche uno scuolabus che, a bordo, aveva sette bambini pronti per andare al lezione alle scuole elementari.

Il mezzo è rimasto bloccato sui binari, all’altezza del passaggio a livello proprio quando si stavano abbassando le sbarre per l’arrivo di un treno. Fortunatamente il macchinista è stato avvisato per tempo ed è riuscito a fermarsi ad una decina di metri dalla zona. Sono stati, tuttavia, momenti di grande paura, specie per i più piccoli. Per l’uomo, invece, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.