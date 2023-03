OSIMO – Un incendio di vaste proporzioni è divampato poco fa in un’azienda di via dell’Artigianato a San Biagio di Osimo, la Forklift Service, che produce carrelli elevatori. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

Le colonne di fumo che si sono alzate in cielo sono visibili a chilometri di distanza, anche da Ancona. È in corso l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con le autobotti e le autoscale di Ancona, Osimo e Jesi. Si lavoro per evitare il propagarsi anche agli edifici nelle vicinanze. I Carabinieri stanno chiudendo alcune strade per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Al momento non ci sono persone ferite o intossicate.

Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni su Facebook ha postato un avviso alla cittadinanza: “Incendio in corso in Via dell’artigianato a San Biagio. Visti i venti direzione mare, si raccomanda a tutte le famiglie della zona coinvolta di chiudere tutte le finestre ed evitare attività all’aperto. Già avvisati i plessi scolastici. Siamo in attesa dei rilevamenti Arpam ed Asur”.