FERMO – Si sta svolgendo in queste ore l’autopsia sul corpicino del piccolo di 18 mesi schiacciato da uno scuolabus lunedì mattina in via Pisanelli a Casette D’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare. Un accertamento ulteriore, dopo l’ispezione cadaverica già effettuata già lunedì pomeriggio, per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Intanto la procura di Fermo ha aperto un fascicolo a carico dell’autista del pulmino, dipendente della Steat con pluriennale esperienza nel trasporto pubblico. Il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale. In queste ore il suo legale, l’avvocato Francesco De Minicis, ha spiegato l’impossibilità per il suo assistito di evitare l’impatto, “impossibile vedere il piccolo”, queste le parole ribadite a più riprese. Escluso anche che l’autobus si stesse muovendo in retromarcia, in quanto si tratta di una strada a senso unico

Secondo la ricostruzione più plausibile il bambino sarebbe finito sotto le ruote del mezzo quando è ripartito, uscendo dal cancelletto della sua abitazione per raggiungere la mamma e la sorellina dall’altro lato della strada.

Intanto Sant’Elpidio a Mare il sindaco sta decidendo se proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali del piccolo che si svolgeranno nei prossimi giorni, appena la procura darà il nulla osta.