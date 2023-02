Brilla una nuova “stella” nel firmamento del Turismo Marchigiano: la Bit 2023 anticipata su èTV dal Direttore Atim Marco Bruschini. Esperienza internazionale e sorriso per promuovere la Regione.

Ospite giovedì sera del programma “Punti di Vista” (condotto da 15 anni dal nostro Maurizio Socci, ndr) Bruschini illustrerà le linee guida della prossima Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano nel prossimo fine settimana. Saranno presenti come da tradizione le telecamere di èTV canale 12 con collegamenti e interviste.

“Sarà l’edizione delle Marche nel Mondo” – ha annunciato Bruschini, che vanta un prestigioso curriculum da Amministratore Delegato dell’Agenzia per il Turismo di Roma, dirigente dell’Istituto per il Commercio Estero con responsabilità di sedi primarie come Madrid, Parigi e Mosca, direttore di ACI Turismo, e oggi amministratore delegato dell’Agenzia per il Turismo delle Marche.

L’intervista andrà in onda giovedì sera h 22 su èTv canale 12.

L’edizione 2023 sarà una sorta di “Firmamento stellato” di chef marchigiani con cui si racconteranno le Marche alla Bit. La collaborazione con gli chef stellati marchigiani e l’unione regionale dei cuochi, per porre l’enogastronomia e le eccellenze regionali come grande veicolo di promozione delle Marche, è la novità di quest’anno per l’appuntamento con l’evento nazionale più importante di promozione del settore turistico, in programma alla Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio.

L’intervista andrà in onda giovedì sera h 22 su èTv canale 12.