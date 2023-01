Sono in arrivo la settimana prossima al porto di Ancona (la prima forse già mercoledì) due Navi ONG, cariche di migranti salvati nel cuore del mediterraneo. Si tratta della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere con a bordo 73 sopravvissuti, e della Ocean Viking, che ieri in mattinata aveva soccorso 37 migranti al largo della Libia.

Lo scalo dorico accoglierà i migranti nonostante la richiesta delle due imbarcazioni di trovare un porto più vicino. “Ancona è 1.575 km distante dall’area di operazioni, a 4 giorni di navigazione. Le previsioni meteo sono in peggioramento da domenica notte, esponendo i naufraghi a forti venti ed a mare agitato”, questo aveva lamentato Sos Mediterranee, che gestisce la Ocean Viking. La richiesta è stata però respinta dal Governo. La scelta di Ancona è stata criticata a sinistra: il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova in particolare ha chiesto al Ministro Piantedosi chiarimenti circa un presunto disegno volto a far sbarcare i migranti nei porti di città amministrate dal centrosinistra. Prima di Ancona era toccato ad esempio a Livorno e a Ravenna, in generale nell’ultimo mese tutte le navi che hanno soccorso i migranti nel Mediterraneo sono state inviate in Comuni governati dal Pd. Anche la sindaca Valeria Mancinelli ha dichiarato a Repubblica: “Prendiamo atto che il governo ha assegnato ad Ancona lo sbarco di queste due navi umanitarie. Ci stiamo preparando: le operazioni di sbarco saranno coordinate dal ministero dell’Interno, il Comune come tutte le altre autorità hanno dato la loro disponibilità. La nostra comunità farà la sua parte. Sia chiaro che non ci lamentiamo di nulla, non intendiamo dare alcun alibi o fare quelli per i quali va tutto bene solo se i migranti sbarcano al Sud. Certo, considerato che comunque poi le persone andranno redistribuite come d’altra parte succede anche quando sbarcano nei porti siciliani e calabresi, mi sfugge la logica di questa scelta. Appare davvero strano costringere queste persone ad affrontare ancora 1500 chilometri per arrivare a terra e poi essere distribuiti in qualche altro territorio. Sarebbe bene che il governo spieghi la sua strategia. Qual è il piano per dopo?”.

Ecco intanto le parole da bordo della geo Barenta, attraverso la responsabile dei soccorsi Fulvia Conte:

