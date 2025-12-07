

MACERATA – Ancora violenza sulle donne: nel Maceratese un 31enne è stato denunciato dopo aver minacciato e aggredito la compagna e la madre di lei, colpendole al capo con la parte piatta di un coltello da cucina al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Macerata sono intervenuti nella notte nell’abitazione dell’uomo, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, dopo una segnalazione per una violenta discussione familiare. Nell’appartamento erano presenti la compagna, il figlio della coppia e i genitori della donna.

Le due donne hanno riferito ai militari di essere state minacciate e colpite. La madre della compagna presentava una vistosa ecchimosi al volto. Nonostante ciò, entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale e la possibilità di essere accolte in una struttura protetta, proposta dagli operatori del 118 intervenuti insieme ai Carabinieri.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato denunciato a piede libero per percosse e minacce.