RECANATI – Profondo choc, stamattina, in una scuola superiore di Recanati. Per cause ancora in fase di accertamento, un’adolescente sarebbe precipitata dal secondo piano del plesso, poco dopo il suono della prima campanella. La giovane è stata trasferita, con assoluta urgenza e in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette dal personale del 118, che è stato subito allertato.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per definire i contorni di una vicenda drammatica.

In aggiornamento