ANCONA – L’ex sindaca di Ancona, per due mandati, Valeria Mancinelli sarà la nuova capogruppo del Pd in Consiglio regionale dopo aver ottenuto 8.050 preferenze alle urne, terza assoluta nel gradimento elettorale dopo Paolo Calcinaro (9.311 ‘I Marchigiani per Acquaroli) e Francesca Pantaloni (8.407, Fratelli d’Italia).

Al momento non sono stati invece gli altri ruoli tra cui il vice del Gruppo mentre stasera si terrà, per avviare l’analisi del voto, la direzione regionale dem con la segretaria Chantal Bomprezzi, candidata e non eletta in Consiglio regionale. La segretaria dem di Pesaro Urbino Rosetta Fulvi, sempre per un’analisi del voto, ha invece convocato l’Assemblea provinciale per giovedì sera.

Ieri si è tenuto un incontro ufficiale presso la sede Pd Marche, convocato dalla segretaria Bomprezzi, con i consiglieri regionali del Pd eletti in vista della prima seduta consiliare che dovrebbe tenersi il 27 ottobre. Durante l’incontro Bomprezzi ha “accolto i nuovi membri, congratulandosi per il loro incarico e sottolineando l’importanza di avviare un lavoro comune di opposizione seria e costruttiva”.

“Abbiamo perso le elezioni, – ha commentato la segretaria regionale dem – ma proprio per questo non vogliamo perdere tempo. Ripartiamo con il piede giusto, uniti e determinati, per svolgere al meglio il nostro lavoro di opposizione in Consiglio regionale. Sarà un lavoro di pungolo affinché chi governa la Regione si concentri sui temi che ci stanno a cuore, a partire dalla necessità di garantire a tutti un servizio sanitario pubblico all’altezza, dal rilancio economico della regione e da condizioni di lavoro sicure e non precarie”.

Il gruppo consiliare dem è formato dai riconfermati Fabrizio Cesetti, Maurizio Mangialardi, Micaela Vitri, e dai neo eletti ed ex sindaci Valeria Mancinelli (Ancona), Enrico Piergallini (Grottammare), Leonardo Catena (Montecassiano).