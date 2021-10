ANCONA – Torna a scendere il numero di positivi al Covid-19 nelle Marche, sono 70 i nuovi contagiati, il 4,1% dei 1.725 tamponi nuove diagnosi testati. In leggero calo l’incidenza che si attesta a 30,90 casi ogni 100mila abitanti. Questa volta è la provincia di Pesaro quella con più contagi (21), seguita da Ancona (20), Macerata (14), Ascoli Piceno (6) e Fermo (5); sono 4 i contagiati provenienti da fuori regione.

Fortunatamente non sono stati segnalati nuovi decessi, il numero totale delle vittime nelle Marche resta stabile a 3.080. Continua a calare il numero dei ricoverati: oggi sono 55, 4 in meno di ieri. Restano 15 i ricoverati in terapia intensiva(-1), scendono a 17 (-1) quelli in semi intensiva e 19 (-3) quelli nei reparti non intensivi. Ci sono invece 2 pazienti in attesa nei pronto soccorso di Fabriano e Camerino.