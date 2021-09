ANCONA – Sono 110 i nuovi positivi al covid riscontrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su un totale di 3219 tamponi effettuati nel percorso diagnostico di screening, resta sostanzialmente stabile al 68,80% il tasso d’incidenza cumulativo su 100.000 abitanti. Di questi la maggior parte, 23, si trova in provincia di Ancona, seguita da Fermo,21, Ascoli Piceno, 18, Pesaro Urbino 17 e Macerata 15, mentre 17 sono i positivi da fuori regione. Sono invece 53 i positivi emersi dai 2250 tamponi antigenici effettuati che però andranno sottoposti a test molecolare.



Resta sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali marchigiani dove nell’ultima giornata si è registrato un nuovo accesso per un totale di 79 degenti. Di questi 20 si trovano rispettivamente in terapia intensiva e semi intensiva. 13 sono invece i pazienti positivi nei pronto soccorso e 41 gli ospiti in strutture territoriali.

Quattro sono invece i dimessi mentre il totale dei guariti sale a 105.086.

Resta infine invariato a 3053 il numero dei decessi sul territorio regionale, non si sono infatti registrate nuove vittime nelle ultime 24 ore.