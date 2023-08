ASCOLI PICENO – Nulla da fare purtroppo per Look Amazing, il cavallo della Piazzarola, rimasto gravemente infortunato ieri durante la Quintana di Ascoli Piceno. Il destriero, cavalcato da Nicholas Lionetti, era caduto rovinosamente insieme al suo cavaliere nella seconda tornata. I due erano stati entrambi immediatamente soccorsi, Lionetti portato all’ospedale Mazzoni, il cavallo, soccorso dallo staff veterinario sul posto, portato in una clinica veterinaria di Teramo. Le condizioni del cavallo però sono apparse più gravi di quanto inizialmente ipotizzato, i medici non hanno avuto altra scelta, il cavallo è stato abbattuto.

Look Amazing era il purosangue con cui lo scorso anno Lorenzo Melosso vinse la Quintana di Foligno. Ma soprattutto è stato il cavallo che al Campo dei Giochi diAscoli lo scorso 8 luglio è sceso tre volte su tre sotto i 50 secondi. Un’impresa riuscita a pochi altri.

Il cavaliere Nicholas Lionetti ha riportato invece una frattura composta alla scapola destra, per lui la stagione è di fatto finita ieri, avrebbe dovuto partecipare alla giostra dell’anello di Servigliano e alla quintana di Foligno.

Per quanto riguarda la competizione, la vittoria è andata a Lorenzo Melosso, 22 enne ascolano, l’unico cavaliere ascolano in gara. In sella al purosangue Magic Strike, Melosso ha sbaragliato tutti gli avversari, regalando la vittoria a Porta Romana. Per il giovane ascolano è il secondo successo personale in 8 partecipazioni, il 18esimo invece per il sestiere rossoazzurro. Melosso ha ottenuto in totale 1990 punti precedendo Tommaso Finestra di Sant’Emidio e Denny Coppari di Porta Tufilla.