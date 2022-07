MONTEFANO – Era stata annunciata ed è arrivata in serata l’ondata di maltempo accompagnata dal bollettino di condizione critiche del servizio meteorologico della Protezione Civile delle Marche.

Grandine record a Montefano

Diverse località delle Marche sono state sferzate da vento forte e pioggia battente. Ma anche da grandine che in alcune zone, come mostrano le foto scattate a Montefano (Mc) ha imbiancato in breve tempo strade e campi coltivati.

Ad Ancona sono stati in via precauzionale chiusi alcuni sottopassi a rischio, tra quello ormai noto di via Caduti del Lavoro, in zona Baraccola.

Diversi gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco.