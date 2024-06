ANCONA – Un uomo di 74 anni è stato investito da un’auto questa mattina in via XXV Aprile, nei pressi della galleria del Risorgimento, nel capoluogo regionale. E’ stato soccorso dall’automedica e dalla Croce Gialla di Ancona: è stato portato d’urgenza in ospedale per un politrauma e una profonda ferita al capo. Sarà la municipale a chiarire la dinamica dell’incidente.