ANCONA – Sono salvi per miracolo il medico, l’autista e l’infermiere che erano stati chiamati per un incidente avvenuto nella mattinata in autostrada, all’altezza del casello di Ancona sud. Il personale era sul posto per soccorrere un camionista rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, all’interno del camion che, per cause in corso di accertamento, si era ribaltato.

Poi c’è stato l’altro incidente che ha interessato proprio l’automedica del 118 dell’ospedale regionale di Torrette, centrata in pieno e distrutta da un tir, come testimoniano anche le foto dei Vigili del Fuoco al lavoro. Per fortuna il personale non si trovava all’interno del mezzo: sono illesi.

La squadra dei Vigili del fuoco sta operando per la messa in sicurezza dello scenario ed il recupero dell’attrezzatura presente a bordo del mezzo sanitario. Risultano feriti solo i passeggeri del furgone. Il transito è stato dirottato solo su una corsia di marcia. Sul posto anche la Polizia Autostradale.