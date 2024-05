SASSOFERRATO – Resta in prognosi riservata Patrizia Ceccolini, la donna di 50 anni accoltellata nella tarda mattinata di ieri a Sassoferrato dall’ex marito Davide Sebastianelli. La signora è ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Torrette in condizioni cliniche difficili.

L’aggressione è scaturita al culmine di un litigio tra i due che si stanno separando. L’uomo aveva atteso la donna sotto casa per chiederle un chiarimento, lei lo ha fatto salire nella sua auto nel parcheggio condominiale ma poi la discussione è degenerata. L’accusa per l’ex marito è pesantissima: tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela. E non è detto che non possa aggravarsi . Il pm potrebbe infatti contestare anche la premeditazione.