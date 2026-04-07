MAIOLATI SPONTINI – Questa mattina è stata incendiata la casetta in legno all’interno dell’area equestre di Maiolati Spontini (Ancona). Ignoti si sono introdotti dopo aver danneggiato la rete metallica, rotto i vetri della casetta, e quindi hanno dato fuoco alla struttura in legno. Per l’amministrazione comunale, che ne dà notizia, si tratta di un atto grave ed inaccettabile, “un atto doloso intollerabile che colpisce un bene pubblico e che nulla ha a che vedere con il confronto civile e il rispetto delle regole”.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale, insieme allo staff della Uisp che stava lavorando per la prossima apertura del centro fino a poche settimane fa gestito da altri. Secondo una prima ricostruzione, a far scattare l’allarme è stato un passante, erano circa le 10,20, quando ha segnalato che del fumo proveniva dalla struttura. Il Comune – si legge in una nota – ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti per accertare le responsabilità.

Nelle ultime settimane, l’area era stata al centro di varie tensioni proprio per il passaggio di mano dal precedente gestore al nuovo aggiudicatario della concessione d’uso. Un punto sul quale il Comune tiene a precisare: “L’amministrazione – si legge nella nota – ha volutamente mantenuto toni bassi sulla questione, evitando repliche proprio per non portare il dibattito pubblico all’esasperazione. Quanto accaduto oggi, tuttavia, impone una presa di posizione chiara. In un momento in cui il tema dell’area equestre è oggetto di discussione, è necessario ribadire che il dissenso non può mai spingere verso gesti di questo tipo. La nostra comunità si fonda in primis sulla legalità e chi sceglie strade diverse a questa si pone al di fuori”.