Un pomeriggio di pianto e disperazione, con la terribile paura di non riuscire più a sfamare e proteggere le proprie bimbe. Una giovane mamma bengalese con due figliolette di appena 3 anni, che si ritrova sola in un paese straniero, di cui a malapena capisce la lingua, in un appartamento da giorni senza corrente e riscaldamento, utenze staccate a causa delle bollette non pagate.

Abbandonata dal marito e senza alcun contatto qui in Italia, la giovane dopo aver finito le ultime piccole scorte di cibo, prende il telefono e con l'ultimo filo di speranza e il viso rigato dal pianto compone il 112.

Il resto lo fa il cuore grande dei Carabinieri di Ancona arrivati sul posto che con il loro sesto senso e l'aiuto di un traduttore vocale hanno capito subito la terribile situazione della giovane mamma, hanno allertato i servizi sociali e si sono dati da fare in prima persona per aiutarla: una bella spesa per la mamma e sue bimbe che riesce a guadagnarsi un sorriso e l'eterna gratitudine da parte della giovane.

Servizio di Laura Meda