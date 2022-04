ANCONA – La Capitaneria di Porto di Ancona, su delega della Procura, ha posto sotto sequestro la banchina monumentale della Mole Vanvitelliana ad Ancona, tutte le unità ormeggiate e altre infrastrutture abusive presenti in zona. Il sequestro, comunica la Direzione Marittima, è avvenuto lunedì 7 aprile: è l’atto conclusivo di un’articolata attività di Polizia Giudiziaria che l’Autorità Marittima porta avanti sin dal mese di dicembre scorso allo scopo di “individuare i responsabili di talune situazioni di illegittimità che affliggono la zona portuale del Mandracchio e la banchina monumentale della Mole”.

Sono state elevate diverse sanzioni amministrative, coinvolgendo l’Autorità Giudiziaria, in ragione dei profili di responsabilità penale rilevati dal personale militare, soprattutto con riferimento alla Mole, simbolo del porto e dell’intera città di Ancona. Gli intenti dell’Autorità Marittima, condivisi con l’Autorità di Sistema Portuale, sono di “realizzare una bonifica complessiva dell’area, spostando le unità ormeggiate senza titolo, rimuovendo le opere abusive ed il materiale depositato sulla banchina monumentale, in modo da restituire alla cittadinanza lo storico accesso dal mare al Lazzaretto”.

A questa “prima fase di natura squisitamente sanzionatoria, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, seguiranno più intense interlocuzioni con l’Autorità di Sistema Portuale e con il Comune per “individuare le misure necessarie a dare lungo respiro allo stato di ordine e pulizia che con tanta pervicacia le Autorità stanno perseguendo”. La Capitaneria ha duplice veste di organo di polizia giudiziaria e di ente da cui promanano regole di sicurezza della navigazione portuale e ormeggi, attraverso le Ordinanze. In tal senso, il coronamento dell’attività sarà “l’emanazione di un’Ordinanza che riformerà la disciplina dell’ormeggio dei pescherecci, affinché risponda in modo più efficace alle esigenze della categoria. Il Comandante della Capitaneria di Porto ha ‘partecipato’ il testo ai rappresentati delle associazioni per promuovere un procedimento quanto più condiviso possibile. Con la collaborazione delle altre Autorità, il “riassetto complessivo potrà concludersi entro poche settimane”.