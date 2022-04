ANCONA – Nelle Marche è proseguito nell’ultima giornata il costante lieve calo dell’incidenza di casi Covid ogni 100 mila abitanti: è risultato in calo da 962,76 a 956,10 dopo gli ultimi 2.249 casi registrati in un giorno. Ruota sempre intorno al 40% la percentuale di positivi tra i tamponi del percorso diagnosi (41,9% su 5.368); complessivamente sono stati analizzati 6.923 tamponi in 24 ore che comprendono anche quelli del percorso “guariti”.

Tra gli ultimi positivi ci sono 485 persone alle prese con sintomi; i casi comprendono 629 contatti stretti di positivi, 563 contatti domestici, 25 in setting scolastico/formativo, 7 in ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, 2 ciascuno in setting assistenziale e sanitario e su altre 527 positività è in corso un approfondimento epidemiologico. A livello provinciale, Ancona ha fatto registrare 745 casi di positività; seguita dalle province di Macerata (438), Pesaro Urbino (372), Ascoli Piceno (326), Fermo (281); 87 i contagiati provenienti da fuori regione. Tra le fasce d’età più colpite (casi sono stati rilevati in tutte) sempre quella tra i 25 e 44 anni rilevati 620 contagi; poi 45-59 anni con 554, 60-69 anni con 254 contagiati, 70-79 anni (175) 14-18 anni (144).

Sensibile diminuzione di ricoveri per Covid-19 nelle Marche in 24ore: -14 degenti negli ospedali marchigiani in cui restano al momento 231 persone per patologia legata al Covid. Sono dieci i ricoverati in Terapia intensiva (invariato rispetto a ieri), 61 in Semintensiva (+2) e -16 in reparti non intensivi (160).

La percentuale di occupazione di posti letto da pazienti Covid resta al 3,9% per le Intensive (256 posti) mentre scende al 21,6% in Area Medica (235 su 1013 posti). In un giorno sono state dimesse 39 persone. Gli ospiti di strutture territoriali sono 136 e 39 gli assistiti nei pronto soccorso.

Cinque le persone decedute in 24 ore, con il totale regionale di vittime che raggiunge quota 3.751. Tre delle cinque persone decedute – tutte con patologie pregresse – nelle ultime 24ore, in correlazione al Covid, erano del Fermano (un 72enne di Monte Urano, una 93enne e una 95enne di Fermo); poi sono morti un 90enne di Jesi (Ancona) e una 87enne di Morrovalle (Macerata).

L’analisi della Fondazione Gimbe

Nelle Marche è migliorata nella settimana 30 marzo-5 aprile la performance per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (833) e si è evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-8%) rispetto alla settimana precedente. Emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Tra le province per nuovi casi su 100mila abitanti dell’ultima settimana, ‘guida’ Ascoli Piceno 1.174 (-10,6% rispetto alla settimana precedente); a seguire Fermo 1.080 (-11,9%), Ancona 1.048 (-3,6%), Macerata 860 (-12,4%) e Pesaro e Urbino 709 (-2,3%). Per quanto riguarda l’occupazioni Covid dei posti letto in ospedale, comunica Gimbe, le Marche nella settimana in questione sono risultate sopra la media Italia in Area medica (22,6%) e sotto media Italia in terapia intensiva (3,9%).

Sul fronte vaccini, invece, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 81,4% (media Italia 84%) a cui aggiungere un ulteriore 1,2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83% (media Italia 83,5%) e con quarta dose del 5,9% (media Italia 8,2%). Nella popolazione 5-11 anni, ha completato il ciclo vaccinale il 19,8% (media Italia 33,8%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,5% (media Italia 3,7%) solo con prima dose.