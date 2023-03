ANCONA – Da tempo il consigliere comunale di Ancona Gianluca Quacquarini presenziava agli incontri politici di Altra Idea di Città. Da ultimo, ad esempio, la presentazione di sabato scorso in cui il candidato sindaco Francesco Rubini ha annunciato di iniziare la campagna elettorale in vista del voto del 14 e 15 maggio. In effetti, stamattina, è stato sancito il passaggio dell’ex grillino al movimento civico e di sinistra. Ne ha dato comunicazione lo stesso Quacquarini, ripercorrendo le battaglie che, in cinque anni di opposizione alla Giunta Mancinelli, lo hanno accomunato alle idee e ai programmi di Aic. Su tutte, l’istituzione dell’Area marina protetta del Conero, la contrarietà alla realizzazione del parcheggio San Martino, la mobilitazione per la riapertura della stazione marittima.

Contestualmente, oltre al passaggio “formale” nell’assise civica, Quacquarini ha anche annunciato di candidarsi per Altra Idea di Città alle prossime elezioni amministrative. “L’ingresso e la candidatura di Quacquarini confermano il percorso di radicamento e allargamento di

Altra Idea di Città nel capoluogo – si legge in una nota congiunta -. La campagna elettorale sarà il momento per rappresentare alla città una visione di governo radicalmente alternativa a centrodestra e centrosinistra”.

Intanto, domani, alle 11.30 alla macelleria Mario Calcio presso il Mercato delle Erbe, il gruppo Europa Verde per Ancona – alla luce della mancata intesa con Movimento 5 Stelle e Aic – presenterà il suo candidato sindaco, Roberto Rubegni.

Ma i vertici regionali e provinciali, come Gianluca Carrabs (Verdi Marche) e Pier Francesco Corvino (portavoce Verdi provincia di Ancona) chiedono alle altre forze politiche di trovare subito l’intesa per presentarsi compatti alla tornata elettorale. Intesa che già c’era su alcuni elementi fondamentali, come l’Area marina protetta del Conero. “Uniamo il centrosinistra anconetano e andiamo a vincere le elezioni”, il loro pensiero, inevitabilmente orientato anche al Pd e alla coalizione per la candidata sindaco Ida Simonella.

Altrimenti, scrivono, “sarà una sconfitta clamorosa. Anche i cittadini nelle Primarie del Partito Democratico hanno convintamente e ampiamente sostenuto la chiarezza del programma di Elly Scheiln, che non a caso mette al primo posto la tutela dell’ambiente. Non sprechiamo questa opportunità, puntiamo su sostenibilità e rinnovamento: inviamo un messaggio chiaro alla città”.