Un Avvocato con la passione per la comunicazione e le competenze di un ingegnere in campo televisivo. Francesco Ieno, per i suoi amici e collaboratori semplicemente “l’Avvocato” è morto sabato. Ne dà notizia la devota moglie Adriana, al suo fianco nella vita e pure nell’avventura dell’editoria televisiva. I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio h 11 presso la Chiesa di San Domenico (Ancona).

Avvocato e docente di diritto pubblico, ma soprattutto uomo coraggioso e curioso, sempre alla ricerca di nuove sfide, Ieno aveva fondato nel 1977 ITV – Indipendent Television a Urbino, città dove aveva studiato e che amava moltissimo, nella prima storica sede in via San Donato 70/a.

Negli anni ’80 l’avvento dei network e le leggi del mercato spingono a una regionalizzazione dell’emittente che inizialmente trasmetteva a livello provinciale. Itv inizia ad irradiare i suoi programmi anche dai canali uhf 27, 39, 40, 44, 49, 51, 57, 60 e 63. Negli anni ’90 un’altra grande sfida: l’Avvocato trasferisce la sede della televisione ad Ancona.

I risultati di pubblico e la qualità dei programmi, tra informazione e approfondimenti, portano la ITV nel mirino del Gruppo Editoriale Spallanzani, che la acquisisce nel 2003. Itv entra così a far parte di Etv e assume la denominazione di Etv Marche. L’Avvocato Ieno conserva inizialmente una partecipazione, pere garantire che lo stile e i valori dell’emittente vengano portati avanti al meglio.

Informazione locale raccontata con professionalità e passione; presenza sul campo, per i principali eventi della vita quotidiana dei marchigiani, specie nei momenti di crisi come terremoti e alluvioni; rispetto sempre per la verità e per i diritti di coloro che siano coinvolti nei fatti di cronaca e attualità; questa l’eredità di Francesco detto Franco Ieno, pioniere della televisione marchigiana.

Per tutti, semplicemente l’Avvocato.