Le Befana ha sfidato il maltempo in questo 6 gennaio di freddo e pioggia. Il Comune di Ancona ha deciso di annullare la Festa dedicata ai bambini con la celeberrima vecchina protagonista, mentre tanti altri comuni hanno sfidato le previsioni confermando gli eventi. Successi a Urbania, a Macerata, a Fermo e a Pesaro.

In particolare, nella Capitale Italiana della Cultura ’24, la Befana è arrivata volando su piazza del Popolo a bordo della sua scopa magica, per stupire ed emozionare le famiglie presenti al pomeriggio del Natale da Capitale.

In centinaia ieri pomeriggio, nonostante il tempo incerto, per l’appuntamento “È arrivata la Befana” promosso dal Comune di Pesaro nell’ambito delle iniziative di “Pesaro nel Cuore” che ha tenuto tutti col naso all’insù per la spettacolare discesa di 22 metri compiuta dalla vecchina più amata d’Italia – guidata dai pompieri del nucleo specialistico del comando provinciale Vigili del fuoco – dal tetto del Municipio.

“Un grazie ai pesaresi e ai ‘cittadini temporanei’ presenti oggi a questo appuntamento pensato per stupire e festeggiare insieme alla comunità l’Epifania.

Un grazie speciale alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco, sempre presenti e “vicini” ai cittadini”, hanno sottolineato Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale.

Durante il pomeriggio, si sono susseguiti giochi, calze, magiche bolle, poesia e solidarietà insieme all’associazione nazionale Vigili del fuoco, Pesaro Village e Unicef provinciale di Pesaro e Urbino. Divertimento e senso di comunità anche con “La Befèna d’adess”, il divertente ricordo, datato 1974, che ha narrato Carlo Pagnini, poeta dialettale 95enne, al pubblico di Pesaro 2024.