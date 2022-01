La Befana porta un pò di dolcezza ai lavoratori della Caterpillar che lottano per non perdere il lavoro.

Epifania di solidarietà con una pioggia di dolciumi al presidio dei lavoratori dello stabilimento Caterpillar di Jesi, di cui l’azienda ha annunciato la chiusura: l’associazione Antidegrado di Ancona oggi ha distribuito caramelle e doni ai bambini dei lavoratori.



L’associazione ha inoltre consegnato una donazione in segno di solidarietà agli operai, circa 270, che lottano per non perdere il posto di lavoro.

“Gesti di solidarietà che ci danno la forza di continuare la nostra lotta in difesa del posto di lavoro” fa sapere il gruppo dei lavoratori che non ha mai abbandonato il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di via Roncaglia. Rinviato invece a sabato 8 gennaio, a causa del meteo, l’incontro fra Consulta per la Pace e lavoratori di Caterpillar Jesi previsto per oggi.